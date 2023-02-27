Невыполнение всех пунктов по зерновой сделке может обернуться срывом соглашения

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Источник: РИА Новости

Прекращение соглашения по зерновой сделке будет катастрофой для нуждающихся в продовольствии стран. Об этом заявил РИА Новости неназванный источник, знакомый с ситуацией.



На вопрос, чем обернется срыв зерновой сделки собеседник агентства ответил: «Катастрофой, полной катастрофой», уточнив, «поэтому надо, чтобы все пункты выполнялись. Невыполнение обернется срывом. Сложно, но работа идет».



Соглашение по зерновой сделке было подписано между Россией, Турцией, ООН и Украиной в июле 2022 года. Согласно договоренностям, предполагался вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений через порты Одессы, Черноморска и Южного.

Срок действия договора истекал 18 ноября 2022 года, но предусматривал автоматическое пролонгирование до 18 марта 2023 года при отсутствии возражений какой-либо из сторон.



Украина хочет продлить данное соглашение ещё на год и расширить условия сделки, заявив для вывоза украинского зерна другие порты, в том числе порт Николаева.



