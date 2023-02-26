Слуцкий: чешский президент поставил крест на надеждах Киева о скором вступлении в НАТО

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Источник: Telegram

Леонид Слуцкий. Фото: telegram/t.me/slutsky_l

Избранный президент Чехии Петр Павел (инаугурация пройдет 9 марта) поставил крест на надеждах Киева о скором вступлении в НАТО, считает председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В своем телеграм-канале парламентарий приводит цитату из интервью Павела украинскому изданию: «Нам нужно дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. После чего и встанет вопрос членства в НАТО».

По мнению, Слуцкого, Павел, таким образом, подтвердил утрату Украиной ее суверенитета.

«Страна без основного признака государственности априори не может победить и неизбежно потерпит поражение. Неизбежно!», - написал Слуцкий.

Он также напомнил о целях СВО, одна из которых - официальное признание ее нейтрального статуса, «исключающего возможность вновь создать у российских границ плацдарм для нападения на нашу территорию».

Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс усомнилась в том, что Украина в будущем сможет стать членом НАТО.