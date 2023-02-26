Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс высказала сомнения в том, что Украина в будущем станет членом НАТО

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Источник: РИА Новости

Кондолиза Райс. Фото: Ron Sachs/globallook.com

Сомнения относительно будущего вступления Украины в Североатлантический альянс высказала в интервью телеканалу CBS в воскресенье бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

По ее мнению, государства НАТО в настоящий момент хорошо защищены, тогда как Украина остается «вакуумом» в Европе — незащищенной частью территории. Поэтому говорить о вступлении страны в альянс преждевременно.

Тем не менее Райс не исключает, что в будущем с Киевом будет заключена «некоторая форма договоренностей по безопасности». Она считает, что работать над этим проектом нужно уже сейчас.

Как бы то ни было, Украина и НАТО, по словам Райс, на сегодняшний день уже стали «очень сильными союзниками». Такое положение вещей сохранится и в будущем, убеждена она.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что армия Украины уже фактически является армией НАТО.