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Белый дом выразил сожаление в связи с отказом Минобороны Китая принимать звонки Пентагона

, 22:17 Источник: РИА Новости

Белый дом выразил сожаление в связи с отказом Минобороны Китая принимать звонки Пентагона
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Фото: Lisa Ferdinando/globallook.com

Белый дом считает важным держать открытыми каналы связи между оборонными ведомствами США и Китая и высказывает сожаление в связи с отказом Минобороны КНР «принимать звонки» из Пентагона. Об этом в интервью телеканалу NBC в воскресенье сказал советник Байдена Джейк Салливан.

«Мы считаем важным иметь военное взаимодействие для обеспечения стабильности», - подчеркнул он.

Напряженность между США и КНР обострилась на фоне визита Нэнси Пелоси на Тайвань летом прошлого года. «Хрупкость» отношений между двумя странами отметило агентство Bloomberg после встречи глав внешнеполитических ведомств Ван И и Энтони Блинкена на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. 

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