Белый дом выразил сожаление в связи с отказом Минобороны Китая принимать звонки Пентагона

Белый дом считает важным держать открытыми каналы связи между оборонными ведомствами США и Китая и высказывает сожаление в связи с отказом Минобороны КНР «принимать звонки» из Пентагона. Об этом в интервью телеканалу NBC в воскресенье сказал советник Байдена Джейк Салливан.
«Мы считаем важным иметь военное взаимодействие для обеспечения стабильности», - подчеркнул он.
Напряженность между США и КНР обострилась на фоне визита Нэнси Пелоси на Тайвань летом прошлого года. «Хрупкость» отношений между двумя странами отметило агентство Bloomberg после встречи глав внешнеполитических ведомств Ван И и Энтони Блинкена на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.