Директор ЦРУ Бернс: каналы коммуникации США с РФ должны быть открыты, несмотря на глубоко враждебные отношения между странами

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Источник: РИА Новости

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: IMAGO/Rod Lamkey/globallook.com

Несмотря на глубокую враждебность отношений США и России, каналы коммуникации между ними должны оставаться открытыми. Об этом заявил в интервью каналу CBS в воскресенье глава ЦРУ Уильям Бернс.

«Даже при самых глубоко враждебных отношениях, а именно такие у нас сейчас отношения с Россией, необходимы открытые линии [коммуникации]», - сказал он.

Ранее в европейских СМИ появились публикации о том, Бернс в январе этого года предлагал Москве и Киеву план «мирного урегулирования» на условиях передачи России 20% территорий Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.