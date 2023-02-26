Директор ЦРУ Бернс: каналы коммуникации США с РФ должны быть открыты, несмотря на глубоко враждебные отношения между странами

Несмотря на глубокую враждебность отношений США и России, каналы коммуникации между ними должны оставаться открытыми. Об этом заявил в интервью каналу CBS в воскресенье глава ЦРУ Уильям Бернс.
«Даже при самых глубоко враждебных отношениях, а именно такие у нас сейчас отношения с Россией, необходимы открытые линии [коммуникации]», - сказал он.
Ранее в европейских СМИ появились публикации о том, Бернс в январе этого года предлагал Москве и Киеву план «мирного урегулирования» на условиях передачи России 20% территорий Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.