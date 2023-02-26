Украинский премьер Шмыгаль заявил, что примирение россиян и украинцев в ближайшие сто лет невозможно

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Источник: Коммерсант

Денис Шмыгаль. Фото: Pavlo Gonchar/globallook.com

Примирение россиян и украинцев не представляется возможным в ближайшие сто лет. Об этом в интервью немецкому изданию Focus заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отвечая на вопрос журналиста, видит ли он возможность примирения двух народов, Шмыгаль сказал: «Нет, не в ближайшие 100 лет». По его мнению, условием будущего примирения и сотрудничества стран должны стать перемены в России: демократизация, демилитаризация и ядерное разоружение.

Рассуждая на тему того, как долго может продлиться конфликт, глава украинского правительства не назвал конкретных сроков, но высказал убеждение, что украинцы готовы сражаться за свою независимость до победы.

Ранее избранный президент Чехии Петр Павел не исключил того, что Киеву придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.