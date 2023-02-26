Спикер парламента Гросу заявил, что Молдавия не ставит вопрос вступления в НАТО

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Источник: ТАСС

Флаг НАТО. Фото: Florian Gaertner/globallook.com

Вопрос вступления в Североатлантический альянс на сегодняшний день в Молдавии не стоит. Об этом в интервью молдавскому телеканалу Prime заявил председатель парламента страны Игорь Гросу.

«Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли вопрос вступления Республики Молдова в НАТО, то не ставится такой вопрос. Это, чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию», - подчеркнул спикер молдавского парламента.

Ранее президент республики Майя Санду, заявляя о необходимости укрепления безопасности страны, говорила, что вопрос присоединения к НАТО должны поддержать граждане Молдавии. Как показывают социологические опросы, в настоящее время большинство жителей страны против вступления в альянс.