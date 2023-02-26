Помощник Байдена Салливан предположил, что Китай пока не принял окончательного решения о поставках России летального оружия

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Источник: ТАСС

Джейк Салливан. Фото: Al Drago - Pool via CNP/globallook.com

Соединенные Штаты не располагают информацией о том, что Китай принял решение предоставить военную помощь России для использования ее в боевых действиях против Украины. Об этом в интервью CNN в воскресенье сказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы не видели, чтобы они это делали. Мы не считаем, что они приняли окончательное решение на данный счет», - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее обеспокоенность тем, что КНР может предоставить России летальное оружие для использования против Украины высказывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Пекину «реальные последствия» в случае подобных действий. Джейк Салливан.