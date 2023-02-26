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Чешский политолог Крейчи считает, что разрешение украинского кризиса возможно только при условии территориальных уступок Киева

, 16:01 Источник: РИА Новости

Чешский политолог Крейчи считает, что разрешение украинского кризиса возможно только при условии территориальных уступок Киева
Российские военные в ДНР. Фото: Tsitsagi Nikita/globallook.com

Наиболее вероятным исходом российско-украинского конфликта будет уступка Киевом части территорий. Такую точку зрения высказал в интервью чешскому порталу Parlamentnilisty.cz политолог Оскар Крейчи.

«Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта в Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят», — заявил Крейчи. По его мнению, украинский кризис может разрешиться уже в нынешнем году.

Политолог также высказался по поводу санкций ЕС в отношении России. Он считает, что больше всего они вредят самой Европе. 

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