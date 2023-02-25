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Врач Леонид Рошаль, омбудсмен Татьяна Москалькова, телеведущий Кирилл Клейменов попали под санкции Евросоюза

, 21:09 Источник: ТАСС

Врач Леонид Рошаль, омбудсмен Татьяна Москалькова, телеведущий Кирилл Клейменов попали под санкции Евросоюза
Леонид Рошаль. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Евросоюз в своем журнале опубликовал в субботу вечером содержание десятого пакета санкций. В «черный список» ЕС попали ряд известных россиян.

В нем, в частности, оказались омбудсмен России Татьяна Москалькова — за эвакуацию украинских детей из зоны конфликта, врач Леонид Рошаль, глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев.

В списке также представители российских медиа: главный редактор «России-24» Евгений Бекасов, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Кейменов, заместитель гендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов.

Санкции также введены в отношении трех российских кредитных учреждений — банка Тинькофф, Альфа-Банка и Росбанка. Теперь они не смогут проводить операции в странах ЕС.

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