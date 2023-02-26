Глава Минобороны Испании Роблес заявила, что войска страны никогда не будут участвовать в конфликте на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, Janine Schmitz/PHOTOTHEK

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в рамках разговора с представителями СМИ в воскресенье, 26 февраля, заявила, что войска страны никогда не будут принимать участие в конфликте на Украине.

Маргарита Роблес отметила в интервью изданию Vanguardia, что испанские войска вмешались бы лишь в том случае, если бы произошло нападение на страну-члена НАТО.

Глава Минобороны Испании также подчеркнула, что поставляемые украинской стороне боевые танки Leopard не должны использоваться в целях нападения на Россию. По словам Роблес, у этих машин есть только одна цель – защита.