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Источник: РИА Новости

Фото: Paul Zinken/dpa

США не будет одним из мировых лидеров к завершению вооруженного конфликта на Украине, сообщил ведущий Fox News Такер Карлсон.

По его словам, если эскалация украинского конфликта будет продолжаться, то при любом исходе событий США потерпят поражение и потеряют ведущую позицию на мировой арене.

Также обозреватель подверг критике заявления стран Запада о перманентной поддержке Украины, а также за цензуру в освежении СВО, где Киев представляется демократией, которой он не является на самом деле.

Про этом, Карлсон подчеркнул, что народ Америки не понимает бедственное положение данной ситуации, так как местные СМИ скрывают правду.

«С первых часов после начала конфликта американцев постоянно кормят все более абсурдной ложью об Украине. Это антиутопия», — отметил Карлсон.