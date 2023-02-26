Депутат Шеремет заявил, что ВСУ при попытке наступления на юге ждет неприятный сюрприз

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Источник: РИА "Новости"

депутат Михаил Шеремет, сайт Госдумы

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал план киевских властей вбить клин в российский фронт на юге элементом информационной войны, а также предупредил ВСУ о неприятном сюрпризе.

Замначальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что весной ВСУ будут готовы осуществить контрнаступление, цель которого – "вбить клин" в российский фронт между Крымом и материковой частью РФ, а также взять под контроль все бывшие украинские регионы.

Михаил Шеремет назвал вышеуказанные заявления популистскими. По словам депутата, они направлены на оправдание потерь, которые несут на фронте украинские националисты. Шеремет предупредил, что в случае агрессии ВСУ ждет "очень неприятный сюрприз", поскольку у России хватит решимости, чтобы сполна ответить.