Папа Римский попросил прощения у граждан России, а также предложил русским и украинцам простить друг друга

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Источник: РИА "Новости"

Папа Римский Франциск, Ibanez-Picciarella/Keystone Press Agency

Папа Римский в день, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, попросил прощения у всех россиян, которых он мог обидеть, а также предложил украинцам и русским простить друг друга.

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с Папой Римским Франциском, сообщил, что понтифик призвал русских и украинцев сегодня простить друг другу все обиды и сесть за стол переговоров.

По словам Севастьянова, Папа заявил, что нет такой цели, ради которой стоит жертвовать жизнями людей.