Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: Telegram

эмблема ООН, Daniel Karmann/dpa

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад "выкручивал руки" странам в процессе голосования по антироссийской резолюции Генассамблеи организации на этой неделе.

Дмитрий Полянский назвал "ковбойскими" методы Запада для достижения результата. Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций заметил, что коллеги по ООН из развивающихся стран жалуются России на западные государства, просят Москву войти в положение и не обижаться.

Полянский сообщил, что почти за сорок минут до обеденного перерыва заседание было внезапно прервано и продолжилось лишь через два часа. Это было сделано для того, чтобы "ушатать самых непокорных". Дипломат заметил, что это произошло с подачи председателя Генассамблеи Чабы Кереши, который давно перестал изображать даже видимость объективности и беспристрастности.