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Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН по выводу российских военнослужащих из новых регионов РФ является лицемерной. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

До этого Генассамблея приняла антироссийскую резолюцию, которую подготовили страны Запада.

Резолюция требует от России вывода войск с украинской территории «в пределах ее международно признанных границ» и прекращение огня по критически важным объектам инфраструктуры.

Ранее Постпред России при ООН Василий Небензя высказался об отношениях России и Европейского союза, заявив, что «их по сути уже нет».