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Источник: РИА "Новости"

военный, Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республике в отставке Андрей Марочко заявил, что в ВСУ в настоящий момент отмечают нехватку специализированной техники для эвакуации раненых.

Андрей Марочко отметил, что техника, которую поставляют Украине входящие в НАТО страны, не предполагает эвакуацию пострадавших с поля боя.

По словам военного эксперта, украинским войскам приходится переоборудовать под вышеуказанные цели гражданские автомобили, не отвечающие санитарным требованиям и имеющие низкую проходимость. Это приводит к увеличению потерь в ВСУ.