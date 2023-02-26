Военный эксперт Марочко заявил, что украинским войскам не хватает спецтехники для эвакуации раненых

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республике в отставке Андрей Марочко заявил, что в ВСУ в настоящий момент отмечают нехватку специализированной техники для эвакуации раненых.
Андрей Марочко отметил, что техника, которую поставляют Украине входящие в НАТО страны, не предполагает эвакуацию пострадавших с поля боя.
По словам военного эксперта, украинским войскам приходится переоборудовать под вышеуказанные цели гражданские автомобили, не отвечающие санитарным требованиям и имеющие низкую проходимость. Это приводит к увеличению потерь в ВСУ.