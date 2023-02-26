CNN сообщает, что Зеленский намерен отправить США список необходимого Украине вооружения

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Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить властям Соединенных Штатов Америки список вооружений, включающий истребители F-16. Эти данные предоставил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Журналисты отмечают, что Владимир Зеленский, который ранее встретился с председателем комитета по международным делам палаты представителей Майклом Макколом и еще четырьмя членами палаты представителей, сообщил группе, что намерен отправить им перечень необходимых ВСУ вооружений, в котором, в частности, значатся истребители F-16.

Напомним, в четверг министр американских Сухопутных сил Кристин Уормут заявила, что обещанные Джо Байденом танки M1 Abrams могут быть предоставлены Украине Армией США только в следующем году.