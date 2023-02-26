Украинские войска девятнадцать раз за сутки обстреляли территорию ДНР

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ девятнадцать раз за сутки обстреляли территорию республики.

Согласно последней информации, на Донецком направлении были зафиксированы четырнадцать обстрелов из РСЗО, артиллерии калибрами 155 и 152 миллиметра. На Горловском направлении ВСУ осуществили пять обстрелов из артиллерии калибром 152 миллиметра.

В общей сложности по территории Донецкой Народной Республики выпущены были 95 единиц различных боеприпасов.