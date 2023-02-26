В Риме состоялся митинг против антироссийских санкций

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Источник: РИА "Новости"

Рим, unsplash.com/photos/IOOsPhjaC54

В столице Италии Риме прошел митинг против антироссийских санкций, а также отправок Украине итальянского оружия. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 26 февраля, журналисты.

Митинг состоялся на площади Санти-Апостоли. На манифестации присутствовали около ста человек. Они несли плакаты и растяжки с заявлениями против действующего правительства, напоминаниями о трагедии в одесском Доме профсоюзов, а также с требованием выхода Италии из Евросоюза и НАТО.

Один из представителей организовавшего митинг движения "Суверенная и народная демократия" Паоло Паче выразил уверенность в том, что отмена санкций против РФ, восстановление отношений с "российскими друзьями" и прекращение конфликта на Украине являются насущной необходимостью.