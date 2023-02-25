Евросоюз ввёл 10 пакет антироссийских санкций

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флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Новый 10 пакет санкций ЕС против России включает, в частности, ограничения для 96 организаций военно-промышленного комплекса, запрет вещания в ЕС арабской службы RT и радио Sputnik, а также расширение спектра товаров, запрещенных к экспорту из России. Об этом заявили на сайте Европейского совета.

Был введён запрет россиянам руководить организациями-операторами критической инфраструктуры ЕС, а также использовать европейские газохранилища.

Отныне запрещён экспорт в Россию спецтехники, запчастей и электроники.

Установлен запрет на транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения «во избежание обхода санкций».

Импорт из России синтетического каучука и битума теперь также запрещён.