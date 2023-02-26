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Политолог Брутер: элиты Евросоюза являются продолжением американского мира

, 06:02 Источник: Федеральное Агентство Новостей

Политолог Брутер: элиты Евросоюза являются продолжением американского мира
Sascha Steinach via imago-im / globallookpress.com

Правящие элиты стран-участниц Европейского союза являются продолжением американского мира, находясь в полной зависимости от Соединенных Штатов Америки. Об этом во время беседы с редакцией Федерального Агентства Новостей рассказал политолог Владимир Брутер.

Согласно словам эксперта, сформировавшаяся в Европе после Второй мировой войны элита в настоящее время находится в полной экономической, политической, психологической и стратегической зависимости от решений, принимаемых в Белом доме.

Как отметил Брутер, таким образом современная Европа находится в подчинении у США, которые диктуют ей условия.

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