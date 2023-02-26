Политолог Атаманенко: США сами раздули громкий инфоповод вокруг китайского аэростата

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Источник: ПолитЭксперт

Ilya Galakhov / globallookpress.com

Руководство Соединенных Штатов Америки собственными усилиями раздуло большой информационный ажиотаж вокруг китайского шара. Об этом во время беседы с интернет-изданием «ПолитЭксперт» рассказал член экспертного клуба «Дигория», политолог Артемий Атаманенко.

Согласно словам эксперта, политическое мышление КНР заключается в долгосрочных стратегиях, давая возможность своим оппонентам сделать всю необходимую работу. В случае с аэростатом, Китай лишь раз дал ответ американской стороне, заверив, что аппарат не является разведывательным. Весь остальной ажиотаж в публичном поле развили США, которые в режиме онлайн сбивали аэростат.

Как отметил Атаманенко, своим поведением Китаю удалось выйти сухим из воды, сместив внимание общественности на недостатки американской системы безопасности.