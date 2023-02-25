Правительство Венгрии посоветовало главе МИД Словакии обратиться к врачу, после того как он обругал матом Орбана

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Источник: ТАСС

Виктор Орбан (на переднем плане). Фото: Christoph Soeder/globallook.com

Глава канцелярии венгерского правительства Гергей Гуйяш посоветовал исполняющему обязанности министра иностранных дел Словакии Растиславу Качеру обратиться к врачу, после того как тот нецензурно обругал в своих соцсетях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Инцидент произошел несколько дней назад. Качер в соцсети подверг резкой критике позицию Орбана по Украине, назвав ее «морально неприемлемой». Свой пост он сопроводил ругательством на русском языке.

«Растиславу Качеру следует обратиться к врачу со своими личными проблемами», - так по просьбе журналистов прокомментировал действия Качера Гуйяш. Он также выразил сожаление, что в «коалицию иногда попадают дураки», имея в виду коалиционное правительство Словакии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу воевать против инфляции, а не против России.