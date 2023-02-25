Марков: Россия не отметила годовщину СВО, потому что это «наша трагедия, гражданская война внутри российского народа»

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Политолог Сергей Марков. Фото: Telgram/t.me/logikamarkova/

Российский политолог Сергей Марков объяснил, почему Россия, в отличие от Украины, никак не отметила годовщину начала специальной военной операции 24 февраля.

По его мнению, у России не было повода что-либо отмечать, так как для нее происходящее в Украине - это в первую очередь трагедия. А вот для Киева и Запада трагедия ушла на второй план, поскольку для них главное «сокрушить Россию».

«Это наша трагедия, это гражданская война внутри русского народа. А США и ЕС, и Зеленский активно отметили годовщину СВО множеством акций, потому что для них это трагедия во вторую очередь, а в первую очередь для них - это попытка сокрушить Россию, добить Россию», - написал Марков в своем телеграм-канале.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Национальная политика» выразил уверенность в том, что нацизм, «вновь посмевший поднять голову в Европе», будет разбит в ходе СВО.