Шольц и Моди обсудили ситуацию вокруг Украины

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Источник: РИА Новости

Олаф Шольц и Нарендра Моди. Фото: Michael Kappeler/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках своего визита в Индию провел в субботу встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Как сообщил в ходе брифинга по ее итогам замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра, главной темой обсуждения была Украина.

«Дискуссии между премьер-министром Моди и канцлером Шольцем были сосредоточены на сложности, возникающей из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, на том, как он влияет на развивающиеся страны», - сказал Кватра.

По его словам, лидеры государств сошлись во мнении, что мир в этом конфликте нужен не только России и Украине, но и развивающимся странам, которые почувствовали на себе последствия украинского кризиса, в том числе проблемы с продовольствием, топливом и удобрениями.

Накануне The Wall Street Journal написала, что в ходе недавнего визита Владимира Зеленского в Париж, Шольц и Макрон советовали ему начать мирные переговоры с Россией.