WSJ: Шольц и Макрон во время встречи в Париже советовали Зеленскому начать переговоры с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже. Фото: Panoramic/globallook.com

Во время поездки Зеленского в Европу в феврале этого года президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц рекомендовали ему начать переговоры с Москвой. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет в пятницу газета The Wall Street Journal.

«Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявляли украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой, во время встречи в Париже чуть раньше в этом месяце», - написало издание (цитата по РИА — Новости).

Напомним, в минувший четверг в интервью телеканалу ZDF Шольц заявлял, что время для переговоров Киева и Москвы пока не наступило.