WSJ: Шольц и Макрон во время встречи в Париже советовали Зеленскому начать переговоры с Россией

Во время поездки Зеленского в Европу в феврале этого года президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц рекомендовали ему начать переговоры с Москвой. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет в пятницу газета The Wall Street Journal.
«Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявляли украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой, во время встречи в Париже чуть раньше в этом месяце», - написало издание (цитата по РИА — Новости).
Напомним, в минувший четверг в интервью телеканалу ZDF Шольц заявлял, что время для переговоров Киева и Москвы пока не наступило.