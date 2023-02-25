Лукашенко заявил, что США подкупают третьи страны при голосовании в ООН

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Источник: РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia/globallook.com

Соединенные Штаты занимаются скупкой голосов в Организации объединенных наций. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, уточнив, что «сам видел это».

По словам белорусского лидера, в ООН «сильные» страны давят на более слабые.

«Америка печатает доллары. Тебе даст доллар – будешь голосовать. Не будешь голосовать – не получишь. Так ведут себя и другие сильные страны. Которые западные. Я много раз был в ООН и видел это», - приводит слова Лукашенко «СБ. Беларусь сегодня».

Он считает, что именно из-за подкупа голосов «американцы и другие» голосуют против резолюций России и Белоруссии по «войне и безопасности».

Ранее сообщалось, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и его первый зам. Дмитрий Полянский в пятницу покинули заседание Совбеза по Украине.