Небензя и Полянский покинули заседание Совбеза ООН по Украине перед началом выступлений представителей Евросоюза

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Источник: РИА Новости

Василий Небензя (справа) и Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/globallook.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза, посвященное Украине, перед началом выступлений представителей Евросоюза, сообщает «РИА Новости».

Для участия в заседании были приглашены делегации двенадцати стран ЕС во главе с верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой «добавленной стоимости» дискуссии не принесут», - заявил перед тем, как покинуть заседание, Небензя.

По его мнению, подобные вещи негативно сказываются на репутации Совбеза и девальвируют его ценность.

Ранее постпред РФ при ООН заявил, что Россия никогда не декларировала цели уничтожения Украины.