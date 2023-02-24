Небензя и Полянский покинули заседание Совбеза ООН по Украине перед началом выступлений представителей Евросоюза

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза, посвященное Украине, перед началом выступлений представителей Евросоюза, сообщает «РИА Новости».
Для участия в заседании были приглашены делегации двенадцати стран ЕС во главе с верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
«Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой «добавленной стоимости» дискуссии не принесут», - заявил перед тем, как покинуть заседание, Небензя.
По его мнению, подобные вещи негативно сказываются на репутации Совбеза и девальвируют его ценность.
Ранее постпред РФ при ООН заявил, что Россия никогда не декларировала цели уничтожения Украины.