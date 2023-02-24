Постпред при ООН Небензя: Россия никогда не ставила цели уничтожить Украину

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Источник: ТАСС

Постпред России при ООН Василий Небензя. Фото: Lev Radin/globallook.com

Уничтожение Украины никогда не было целью России. Об этом заявил в пятницу на заседании Совбеза ООН по Украине постпред РФ при организации Василий Небензя.

Дипломат обратил внимание, что в последние дни на разных трибунах постоянно звучит выражение: «Если Россия прекратит военные действия, не будет войны, а если это сделает Украина, то не будет Украины». Он назвал его абсолютно лживым.

«Скажите, где, когда и от кого вы услышали, что целью нашей военной операции является уничтожение Украины, ее деукраинизация? Мы никогда таких целей не декларировали», - заявил Небензя (цитата по ТАСС).

Постпред РФ при ООН также заявил, что Россия готова вести переговоры о том, как цели спецоперации могут быть достигнуты мирным путем.