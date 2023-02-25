Медведев спрогнозировал исход спецоперации РФ на Украине: «Вновь посмевший поднять голову в Европе нацизм будет разбит и повержен»

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Источник: «Национальная оборона»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Дмитрий Медведев, прогнозируя исход специальной военной операции (СВО) России на Украине, заверил, что «вновь посмевший поднять голову в Европе нацизм будет разбит и повержен». Об этом говорится в статье отечественного политического деятеля, которая появилась на страницах издания «Национальная оборона».

«С нами наша Родина, наша история, наше прошлое, которым мы гордимся. С нами наша сила, стойкость и чувство ответственности за будущее всего мира», — отметил, в частности, автор публикации.

По его словам, «вновь посмевший поднять голову в Европе нацизм будет разбит и повержен».

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее в субботу сообщалось, что Медведев опроверг миф об Украине как о «жертве» с помощью цифр, свидетельствующих об объемах поставок оружия киевской стороне западными государствами.