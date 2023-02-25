Медведев опроверг миф об Украине как о «жертве» с помощью цифр, указывающих на объемы поставок западного оружия Киева

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: «Национальная оборона»

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Senior Airman Beaux Hebert / globallookpress.com

Дмитрий Медведев в своей статье, появившейся на страницах издания «Национальная оборона», опроверг миф об Украине как о «жертве» с помощью цифр, свидетельствующих об объемах поставок западного оружия киевской стороне.

По словам замглавы российского Совбеза, с момента старта специальной военной операции Москвы, которая продолжается с 24 февраля прошлого года, «Украина получила из Америки более чем достаточно», чтобы максимально затянуть боевые действия. Киеву, в частности, были переданы не менее 40 реактивных систем залпового огня HIMARS и снаряды к ним, 8 комплексов ПВО/ПРО NASAMS, 31 танк М1, 45 танков Т-72В.

Кроме того, Вашингтон санкционировал поставки американского оружия с территории государств, которые входят в Североатлантический альянс и Европейский союз.

«Миф об Украине-”жертве” эти цифры разрушают лучше любого дальнобойного орудия», — отметил Медведев.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Медведев указал на то, что РФ в настоящий момент противостоят примерно полсотни стран.