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Источник: «Национальная оборона»

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Объем западных поставок летальных видов вооружения киевской стороне задолго до начала специальной военной операции (СВО) Москвы «достиг астрономических сумм». На это указал Дмитрий Медведев.

Замглавы российского Совбеза в своей статье, подготовленной для издания «Национальная оборона», в частности, написал, что «объем западных поставок летальных видов вооружения киевскому режиму задолго до момента спецоперации достиг астрономических сумм».

«В период украинского кризиса, с 2014 г. по 25 января 2023 г., по открытым данным Конгресса США, обязательства Америки по оказанию Украине всех видов военной помощи уже составили почти $30 млрд», — добавил отечественный политик.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее в субботу, Медведев высказал мнение, согласно которому западные государства лишь продлевают агонию киевской «хунты» в надежде ослабить РФ, а затем за ненадобностью сдадут Украину в утиль.