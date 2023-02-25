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Источник: «Национальная оборона»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Западные государства лишь продлевают агонию киевской «хунты» в надежде ослабить Российскую Федерацию, а затем за ненадобностью сдадут Украину в утиль. Такую точку зрения выразил Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя отечественного Совбеза в статье, появившейся на страницах издания «Национальная оборона», отметил, что зарубежные партнеры украинской стороны «поддерживают на плаву националистическую хунту, которая сама по себе протянула бы очень недолго».

«Но ее агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию — своего давнего и важнейшего геополитического противника. Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль», — добавил чиновник.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Медведев указал, что РФ в настоящий момент противостоят примерно полсотни стран.