Минобороны США заявило о планах модернизации двух авиабаз в Румынии

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Источник: RT

Министерство обороны США запланировало проведение работ по модернизации двух военных авиабаз НАТО, развернутых на территории Румынии. Соответствующие тендеры опубликованы на официальном сайте Пентагона, передает издание RT.



Работы будут проведены на авиабазе «Михаил Когэлничану» и авиабазе Кымпия-Турзий.



Как следует из описания первого тендера, «настоящий тендер предусматривает проектирование и строительство перрона для погрузки (выгрузки) взрывчатых веществ и боеприпасов», рулёжных дорожек, инженерных коммуникаций и другое.

Предварительная стоимость работ оценивается в размере 25-55 миллионов долларов.



На авиабазе Кымпия-Турзий будет обновлена коммуникационная инфраструктура, стоимость проекта предварительно оценивается от 1 до 5 миллионов долларов.

«Подрядчик разрабатывает, оборудует, устанавливает и тестирует одномодовый волоконно-оптический кабель на территории авиабазы Кымпия-Турзий (Румыния), включая необходимые коммутационные панели для волоконно-оптических кабелей и все соответствующие сращивания и оконцевания коннекторами типа SC», — говорится в документе.



