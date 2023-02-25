Крымский депутат Бобков: Украину ждут ужасные последствия при попытке атаковать Крым

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Источник: РИА Новости

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Владимир Бобков, вице-спикер крымского парламента, заявил РИА Новости, что Украину ждут самые страшные последствия, если Владимир Зеленский решится вторгнуться в Крым.

«Зеленский и в страшном сне себе не сможет представить, что будет происходить, если он попытается осуществить попытку агрессии в отношении Крыма. Россия уже показала, на что она готова идти после совершения теракта на Крымском мосту. С той Россией, которую они увидят в случае агрессии в отношении Крыма, уверяю, сам Зеленский познакомиться не хочет», - сообщил Бобков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет подготовку к реализации планов по «возвращению» Крыма.