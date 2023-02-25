Депутат ГД Ревенко в ответ на заявление Зеленскому по Крыму напомнил, что захватить полуостров с суши еще никому не удавалось

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Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Евгений Ревенко, отвечая на заявление украинского лидера Владимира Зеленского по Крымскому полуострову, напомнил, что захватить территорию данного региона с суши еще никому не удавалось. Об этом информирует ТАСС.

«Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского напомнил, что захватить Крым с суши еще никому не удавалось», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте отмечается, что парламентарий выступил за применение Москвой любого имеющегося у нее вооружения в том случае, если киевская сторона попытается завладеть полуостровом.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, Зеленский указал на то, что его страна ведет подготовку к реализации планов по «возвращению» Крыма.