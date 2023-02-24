Cтраны G7 собираются расширить спектр антироссийских санкций

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Источник: РИА Новости

Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи «Большой семёрки», в котором говорится, что страны G7 будут расширять санкции против России, а также предпримут меры по отношению к третьим странам, помогающим Москве материально.

«Мы будем поддерживать, полностью выполнять и расширять уже введенные нами экономические меры... мы предпринимаем меры против третьих стран, которые материально поддерживают Россию в конфликте на Украине», - сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление лидеров стран «Большой семёрки».

Ранее лидеры «Большой семерки» заявили, что никогда не признают вхождение новых территорий в состав России.