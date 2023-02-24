Глава МИД Швейцарии Кассис: страна готова организовать переговоры по конфликту на Украине

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Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Швейцария выражает готовность собрать стороны конфликта на Украине за столом приговоров, чтобы добиться мира. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на заседании СБ ООН.

Министр сообщил, что Швейцария осознаёт необходимость соблюдения гуманитарного права и достижения мира, поэтому страна готова стать связующим звеном в переговорах по конфликту на Украине.

Ранее на заседании совета безопасности прозвучало заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что необходимо защитить людей, затронутых конфликтом на Украине, и установить мир в соответствии с уставом ООН и международным правом.