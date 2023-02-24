Генсек ООН Гутерреш: нам нужен мир в соответствии с уставом организации и международным правом

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

На заседании совета безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что необходимо защитить людей, затронутых конфликтом на Украине, и установить мир, как это предписано в уставе ООН и международном праве.

«Нам нужен мир - мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Защита гражданских лиц должна оставаться приоритетом», - сообщил генсек.

Он призвал прекратить использование взрывного оружия массового поражения в населенных пунктах.

Ранее Гутерреш заявил, что текущая геополитическая ситуация в мире хуже, чем когда-либо за всю его жизнь.