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Президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

На пресс-конференции с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у США нет границ с Российской Федерацией.

Президент говорил о том, что ни одна страна в мире не смогла бы выстоять на месте Украины, однако передумал и предположил, что США смогли бы, но у них нет границ с Россией.

«К счастью, у них (США) нет границ с Российской Федерацией», - сказал Зеленский.

Напомним, что на самом деле российско-американская водная граница протяжённостью в 49 километров расположена в водах Берингова пролива.

Ранее Зеленский заявил, что Украина победит, если западные партнёры сдержат свои слова и все выполнят «домашнюю работу».