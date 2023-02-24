Зеленский: Украина победит, если партнёры Киева сдержат свои слова

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Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Во время пресс-конференции с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев победит, если западные партнёры сдержат свои слова и все выполнят «домашнюю работу».

«Если наши партнеры, объединенные ради нашей победы, сдержат все свои слова, сроки. Если это будет не просто «бла-бла-бла»... Если все мы сделаем свое «домашнее задание», нас неизбежно ждет победа», - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил стойкость страны и большой вклад Запада в это, сообщив, что ни одна страна бы не выстояла на месте Украины.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только на основе «формулы мира», предложенной Украиной.