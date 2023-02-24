Боррель заявил, что инициативы Пекина по урегулированию украинского конфликта нельзя считать мирным планом

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ТАСС

Глава евродипломатии Жозеп Боррель. Фото: Lev Radin/globallook.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что инициативы по урегулированию украинского конфликта, представленные в пятницу Китаем, нельзя называть мирным планом. Об этом он заявил во время брифинга перед заседанием Совбеза ООН по Украине.

«Я не называю это мирным планом, это документ о позиции», - приводит слова Борреля ТАСС.

Так называемый мирный план по Украине был обнародован Пекином в пятницу. По мнению многих западных политиков в нем отсутствуют многие важные моменты, например, пункт об отводе российских войск на границы 1991 года. В частности, президент Латвии Левитс указал на то, что этот план неприемлем для Украины. На это же обратил внимание советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.