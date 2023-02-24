Глава Минобороны Швеции Йонсон подтвердил будущую поставку десяти танков Leopard 2A5 Украине

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в своём Twitter, что страна передаст Украине десять Leopard 2A5, а также окажет дополнительную военную помощь.
«Швеция передаст Украине до 10 основных боевых танков Leopard 2A5 и 50 боевых машин пехоты CV90», - сообщил Йонсон.
Министр отметил, что переданная боевая техника значительно усилит и поможет ВСУ.
Более того, Йонсон проинформировал о множестве компонентов и боеприпасов для системы ПВО HAWK, которые будут отправлены Швецией на Украину через какое-то время.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция должна вступить в альянс к середине лета текущего года.