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Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Сопредседатель Левой партии Германии Янина Висслер в статье изданию Frankfurter Rundschau заявила о контрпродуктивных действиях стран, которые поставляют вооружение Киеву вместо того, чтобы решить конфликт дипломатическим путём.

«Некоторые утверждают, что наивно выступать за дипломатию, что договориться с Путиным невозможно. Но какие есть альтернативы? Продолжать боевые действия до тех пор, пока с Украины не уйдет последний российский солдат? Скольких жизней это будет стоить», - пишет Висслер.

Политик напомнила, что эскалация конфликта и дальнейшая война между ядерными державами приведёт к уничтожению человечества, поэтому требуется скорее прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ предложило Киеву и Пекину напрямую обсудить идеи мирного урегулирования кризиса.