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Глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Россия одержит победу по итогам проводящейся в настоящий момент специальной военной операции на Украине, «вопреки суете множества болтунов, трусов и бездельников, а то и предателей». С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Рогозин, руководитель группы военных советников «Царские волки».

По словам Рогозина, он верит в то, что «мы победим».

«Победим — несмотря на наш жидкий и пытающийся жить прежней бюргерской жизнью тыл. Вопреки суете множества болтунов, трусов и бездельников, а то и предателей, готовых согласиться на хлипкий мир на условиях "цывылизованного Запада"», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале главы «Царских волков».

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее сегодня, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «уничтожить неонацизм дотла» и допустил, что Москва отодвинет угрозы стране до польских границ.