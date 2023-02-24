Салливан: власти США понимают, что большого смысла в танках Abrams на Украине нет

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Источник: РИА "Новости"

танк Abrams M1, Nicolas Armer/dpa/globallook.com

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в рамках разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, 24 февраля, заявил, что большого смысла в танках Abrams на Украине нет.

Джейк Салливан в эфире CNN отметил, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден услышал от военных оценку о том, что танки Abrams не имеют реального смысла для боев на Украине. Подчеркивается, что данные машины украинцам на самом деле не нужны.

Салливан уточнил, что американская сторона передаст танки Киеву исключительно потому, что это являлось условием для предоставления техники Германией.