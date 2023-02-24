Сийярто: 10 пакет санкций Евросоюза не относится к атомной отрасли России

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Источник: РИА Новости

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Десятый пакет ограничений Европейского союза против России касается атомной отрасли, несмотря на то, что некоторые страны хотели этого достигнуть. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отмечает, что против подобных санкций шли резкие возражения. Ряд стран поддержал такое мнение.

По словам политика, в вопросе атомной отрасли Венгрия показала позицию, показывающую, что в санкционном списке данная тема неприемлема.

Ранее издание Politico публиковало материал, в котором было написано о намерениях Евросоюза продлевать антироссийские ограничения каждые девять месяцев.