Польша начала устанавливать противотанковые ежи на границе с Калининградской областью России

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Оборонительные сооружения на границе Польши с Россией. Фото: twitter Мариуша Блащака.

Польша начала «превентивное» укрепление своих границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил в четверг в своем телеграм-канале министр национальной обороны Мариуш Блащак.

По его словам, первые укрепления уже сейчас возводятся на границе с Калининградской областью.

«Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания», - написал польский министр.

В конце прошлого года Польша начала также строительство заграждения из колючей проволоки на границе с Россией.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что мечтает о времени, когда границы Польши с Украиной и Белоруссией будут открытыми.