Дуда заявил, что мечтает о времени, когда границы между Польшей, Украиной и Белоруссией станут открытыми

Аргументы Недели → Политика 13+

19 февраля 2023, 21:16 Источник: РИА Новости

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Andrzej Lange/globallook.com

Польша надеется, что в скором времени ее границы с Украиной и Белоруссией будут открыты и их можно будет свободно пересекать. Об этом в рамках национального украинского телемарафона в воскресенье заявил польский президент Анджей Дуда.

Он сказал, что мечтает о том, чтобы границы между тремя государствами были столь же условны, как внутри шенгенской зоны.

«Мы хотим, чтобы так же [как в шенгене] было с Украиной, надеемся, в будущем и с Белоруссией. Мы хотим быть частью свободного мира» - сказал Дуда.

Президент подчеркнул также, что Варшава «никогда, ни к кому не предъявляла никаких претензий» и хочет жить «в мире и спокойствии» со своими соседями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил на 2023 год безвизовый режим въезда в страну для граждан Польши, Латвии и Литвы.